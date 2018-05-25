Кризис вынуждает компании сокращать дивиденды

Глобальный экономический кризис привел к падению прибылей компаний, для многих – весьма значительному. Цена акций падает. Соответственно, компании сокращают дивиденды, тем более что их выплата не является обязательной, - все зависит от решения собрания акционеров. А поскольку конца кризиса пока не предвидится, то и с дивидендами не спешат.

Кризис с европейским лицом

Культура отношений акционеров в Европе довольно развита, в отличие от постсоветского пространства, ведь фондовый рынок на континенте существует давно. Тем не менее, финансовый кризис привел к значительному падению стоимости ценных бумаг на европейских биржах. Чтобы "быть в цене", компании в ближайшем будущем вынуждены вкладывать средства в развитие производства. При этом очевидно, что на получение дивидендов акционерам рассчитывать не приходится. Аналитические прогнозы подтверждают данную тенденцию.

Так, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на заявления экспертов, основанных на анализе фьючерсного рынка, что европейские компании будут в следующие 18 месяцев сокращать дивиденды самыми быстрыми темпами с 1999 года. Индекс фьючерсов на дивиденды Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Dividend Futures, который позволяет инвесторам оценивать будущие выплаты компаний, показывает возможное сокращение дивидендов на 28% в 2009 году по сравнению с 2008 годом. По данным биржи Eurex и агентства Bloomberg, в 2010 году снижение составит 32%.

Напомним также, что, по данным Евростата, промышленное производство в странах зоны евро в апреле 2009 года снизилось на 1,9% по сравнению с мартом 2009 года, в ЕС-27 – на 0,9%. По сравнению с апрелем 2008-го в апреле нынешнего года промышленное производство снизилось на 21,6% в зоне евро и на 19,4% – в ЕС-27. То есть рецессия, официально признанная рядом стран Европы, продолжается.

Finmarket.Ru отмечает, что компании сокращают дивиденды на фоне мировой рецессии, чтобы сохранить достаточный объем ликвидности. Влияние рецессии будет настолько ощутимым, что дивиденды, скорее всего, снизятся, несмотря на возможный рост чистой прибыли европейских компаний в среднем на 10% в этом году и на 22% в следующем, прогнозируют аналитики. «Все еще очень много компаний, которым не хватает средств и которые считают уменьшение дивидендов простым способом снизить зависимость от заемного капитала, - утверждает заместитель председателя совета директоров лондонской Credit Suisse Asset Management Боб Паркер. - Дивиденды будут заметно снижены, и все больше компаний будут делать все возможное, чтобы улучшить показатели денежных потоков».

В Украине ситуация с дивидендами сложиласть несколько иная, чем в Европе. Но не в том смысле, что компании готовы раскошелиться. Наоборот, практика выплаты дивидендов в стране с молодым фондовым рынком пока не сложилась. В период же кризиса компании и подавно не порадуют своих акционеров.

Как считает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Гостик, «тема дивидендов в Украине исторически была мало значимой, так как очень мало эмитентов их выплачивали. Инвесторы, приходящие в Украину, делали ставку, в первую очередь, на рост акций. При этом совершенно понятно, что во время текущего кризиса подавляющее большинство компаний будет стараться избежать выплаты дивидендов. Исключение - случаи, когда выплата интересна контролирующему собственнику (например, Киевстар – Теленор)».

С представителем Concorde Capital соглашается аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко. Она отмечает, что «в целом практика выплаты дивидендов украинскими предприятиями не носит системного характера. Только в последние годы и в большей степени для того, чтобы сформировать позитивный имидж в глазах потенциальных инвесторов и привлечь их внимание к активам, дивидендная политика на предприятиях стала проводиться более активно».

Есть еще один аспект рассматриваемого нами вопроса – ситуация с дивидендами в государственных акционерных компаниях. Е.Евдоченко напомнила, что госкомпании в принудительном порядке должны делать отчисления из прибыли в госбюджет по специально установленным правительственным нормативам. Так, в соответствии с Постановлением Кабмина №315 от 8 апреля 2009 г. данные нормативы варьируются в пределах 15%-40% от прибыли. «Преференции в размере 15% установлены только в апреле текущего года и распространяются на предприятия Минтопэнерго и Минтранса, поскольку они имеют значительную кредиторскую задолженность, остальные платят по максимуму», - отмечает Е.Евдоченко.

В период спада экономики даже те украинские компании, которые ранее выплачивали дивиденды, будут действовать аналогично европейским, то есть значительно сокращать выплаты. Ведь не секрет, что предприятия сейчас испытывают значительную нехватку свободных средств, что связано прежде всего со снижением прибыли, падением производства и отсутствием кредитов.

Дивиденды платят только «cash cow»

По прогнозам Е.Евдоченко, «в текущих условиях, когда ряд украинских компаний столкнулись с проблемой серьезной долговой нагрузки и дефицитом оборотных средств, а кроме того, показали отрицательный финансовый результат по итогам 2008 года, становится совершенно очевидным, что размер дивидендных выплат будет сокращаться в ближайшие годы, а ряд компаний и вовсе откажутся от их выплаты за прошедший год». Например, собственники ОАО «Мотор Сич», компании, которая достаточно стабильно выплачивала дивиденды в течение последних лет, приняли решение не выплачивать их за 2008 год и направить чистую прибыль на развитие производства.

Однако не стоит полагать, что компании отказываются от выплаты дивидендов для получения сверхприбылей. Вовсе нет. Скорее наоборот, они вынуждены, вследствие кризиса, идти на такие меры, чтобы в сложных экономических условиях остаться условиях остаться «на плаву» и не потерять все, что имеют. Кроме того, предприятия просто обязаны вкладывать средства в свое развитие и делать это в любых условиях. А иначе их активы могут упасть до такого уровня, когда данные акции перестанут кого-либо интересовать.

Директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин Мирзазаде считает, что, как и многие компании по всему миру, украинские компании также будут сокращать выплаты дивидендов в 2009-2010 годах. Во-первых, прибыльность многих компаний снизится в связи с финансовым кризисом, а некоторые вообще не увидят прибыль в этом году. Во-вторых, вдобавок к падению продаж, многие компании имеют большую задолженность, которую нужно погашать в этом году, и все возможные ресурсы направляются на погашение долгов и их реструктуризацию. Даже распределение прибыли за предыдущие периоды будет трудноосуществимым, по причине низкой ликвидности.

Но все же отдельные компании выплачивали и продолжают выплачивать дивиденды своим акционерам. И часто для этого у них есть свои, не сразу заметные «невооруженным глазом», причины.

Так, А.Мирзазаде считает, что скорее всего, основными плательщиками дивидендов станут компании, входящие в крупные холдинги, для перераспределения вложений в другие проекты или покрытия долгов других внутрихолдинговых компаний. Например, ArcelorMittal Кривой Рог выплатил дивиденды на 5,8 млрд. грн. в середине 2008 года только потому, что материнской компании нужны были средства для покрытия части общего долга конгломерата.

А.Мирзазаде также добавил, что и в случае недавней выплаты дивидендов компанией «Киевстар» есть своя логика. Проникновение рынка мобильной связи в Украине перевалило за 100%, и «Киевстар» занимает на этом рынке лидирующую позицию. Фактически, компания превращается в «cash cow» с нераспределенной прибылью около 3 млрд. долларов. «Столько средств компании вряд ли понадобится для реализации проектов на достаточно развитом рынке мобильной связи, а Telenor и «Альфа-Груп» дивиденды в 613 млн. долларов нынешнее время не помешает», - уверен эксперт.

Кто и как защитит миноритариев?

Защита прав миноритариев прежде всего в руках самих миноритариев. Хотя, конечно, и государство просто обязано законодательно обеспечить их права. В этом плане следует особо отметить Закон «Об акционерных обществах», принятый парламентом 17 сентября 2008 года. Как раз в данном законе защите прав миноритарных акционеров уделяется немало внимания. Однако далеко не все инициативы властей в интересующем нас направлении будут позитивно восприняты рынком. И это даже при истинно благих намерениях.

Так, по мнению главы аналитического отдела КУА «Бонум Груп» Александра Дмитриева, введение в Конституцию Украины пункта об императивном праве миноритарных инвесторов на дивиденды, предложенное Премьер-министром Юлией Тимошенко, может негативно сказаться на самих миноритариях. После нововведений бенефициар начнет скорее «выдавливать» из числа акционеров мелких собственников, чем делиться с ними доходами. Кроме того, норма отпугнет многих иностранных инвесторов, привыкших к реинвестированию в производство для максимизации стоимости акций. «Более действенной защитой миноритариев стало бы простое закрепление процедуры и сроков платежей для уже декларирующих выплаты дивидендов предприятий», - считает эксперт.

Как видим, кажущиеся на первый взгляд позитивными изменения в законодательстве могут привести к прямо противоположному для рынка результату. На одних административных методах цивилизованную экономику не построишь. А в таком важном вопросе как законодательство нужно все-таки руководствоваться законами рыночной экономики, если, конечно, не преследовать цель построить что-то вроде российско-венесуэльской модели.

А.Дмитриев подчеркивает, что проблема защиты прав миноритарных акционеров является одной из ключевых для украинского рынка ценных бумаг. Однако предложенные Юлией Тимошенко меры, по сути, не устраняют ее, а лишь переводят в другую плоскость. Принцип «обязаловки» при выплате дивидендов нарушает важнейший принцип управления бизнесом - о вариативности распределения прибылей. «Последний гласит о свободе зарезать курицу или продолжать получать от нее золотые яйца», - отмечает эксперт.

Желание акционеров получать дивиденды от вложенных в акции предприятия средств вполне естественно и понятно. Для этого, по сути, и вкладываются деньги. И не секрет также, что права миноритариев на нашем, пока еще не слишком цивилизованном рынке, нарушаются сплошь и рядом (речь не только о дивидендах). Понятно также, что миноритарные акционеры должны быть защищены законодательно. Однако понятно также и то, что должны быть защищены интересы всех участников рынка без исключения, в том числе стратегических инвесторов. Поэтому похвально стремление государства поддержать рынок, однако дешевый популизм здесь неуместен.

Олег Коберник (УНИАН)