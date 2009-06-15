План поступлений от приватизации в 2009г. выполнить не удастся

Без продажи стратегических объектов выполнить план поступлений от приватизации в этом году не удастся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что для принятия решения о продаже стратегических объектов необходимо наличие политической воли.

Д.ПАРФЕНЕНКО также добавил, что в случае принятия сегодня решения об их приватизации Фонд сумеет до конца этого года провести конкурс по их продаже.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре Украины проверить на соответствие законодательству распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р относительно перечня хозяйств, которые подлежат продаже.

В частности, по мнению Президента, ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И. Петровского», Мукачевский завод «Точприбор», Феодосийская судостроительная компания «Море» и Херсонский государственный завод «Паллада» обеспечивают обороноспособность государства, изготовление и ремонт оружия, военной техники, то есть являются предприятиями, которые, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», не подлежат приватизации.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что открытые акционерные компании «Турбоатом», «Научно-исследовательский институт атомного и энергетического насосостроения», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» относятся к предприятиям топливно-энергетического комплекса, приватизация которых, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации», должна проходить после утверждения Кабинетом Министров Украины программ развития стратегических отраслей экономики.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивидендов – 297,8 млн. грн.