Кабмин в течение двух недель утвердит перечень объектов для приватизации

Кабинет министров Украины в течение двух недель должен утвердить перечень объектов приватизации на 2018 год, продажа которых обеспечит необходимый объем поступлений в государственный бюджет страны. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

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"Кабинету министров Украины утвердить в двухнедельный срок перечень объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, который обеспечит поступление в государственный бюджет Украины средств от приватизации государственного имущества в размере, установленном настоящим законом", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.