Мировые фондовые рынки сегодня падали

Мировые рынки акций также снижаются сегодня из-за удешевления сырьевых товаров и ослабления интереса к рисковым активам, сообщает Reuters.

Так, рынок акций США открылся снижением в понедельник вслед за ценами на нефть и другое сырье, упавшими на фоне укрепления доллара.

Акции нефтегазовых и горнорудных компаний, а также других производителей сырья, оказывают существенное давление на рынок.

По словам экономиста Avalon Partners Питера КАРДИЛЬО, "доллар укрепляется, это оказывает давление на сырье, что негативно сказывается на рынке".

Американская валюта выросла на фоне слов министра финансов РФ Алексея КУДРИНА о том, что в ближайшее время доллар вряд ли утратит статус основной в мире резервной валюты.

В то же время реакция на удешевление нефти может оказаться неоднозначной, поскольку в последнее время все больше инвесторов опасалось, что слишком резкий рост цен на сырье приведет к ускорению инфляции и помешает восстановлению экономики.