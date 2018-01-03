Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг, который определяет единственный критерий публичности компании - наличие ее акций в листинге бирж.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

«Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний», - говорится в сообщении.

В частности, положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным, а также предусматривается отказ от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа. Также исключается требование, обязывающее банки существовать только в форме публичных акционерных обществ. При этом на банки, имеющие статус частных обществ, распространяются требования по раскрытию информации, соответствующие требованиям к публичным компаниям, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов. Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий. Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями. Кроме того, ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избранию независимых членов, расширяются их полномочия.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 декабря приняла закон об упрощении ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.

Нормы закона имплементируют в национальное законодательство требования европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствует его в вопросах эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг.