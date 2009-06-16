Уолл-стрит перешла к плавному росту

Основные американские фондовые индексы, продемонстрировавшие днем ранее наибольший спад с начала месяца в пределах 2,13-2,38%, начали вторник с незначительного роста, восприняв как позитивный знак новые данные о замедлении темпов экономического спада в США.

Сразу после открытия Уолл-стрит индекс DJIA подрос на 10 пунктов - до 8622 пунктов. S&P 500 поднялся всего на два пункта - до 926. Подрос и индекс NASDAQ - на пять пунктов, до 1821 пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Сырье торгуется лучше, и это помогает, - заявил агентству Bloomberg вице-президент по финансовым исследованиям чикагской MF Global Inc Ник Каливас. - Когда цены на сырье в среднем растут, люди бывают более оптимистично настроены относительно экономической активности".