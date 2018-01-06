Компания Ахметова оспорит решение кипрского суда о замораживании активов

Компания «Систем кэпитал менеджмент» заявила, что оспорит решение кипрского суда о замораживании активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о покупке им «Укртелекома» в 2013 году. Об этом сказано в заявлении СКМ относительно предварительного определения суда на Кипре.

Отмечается, что компания группы СКМ опосредованно приобрела акции «Укртелекома» у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации «Укртелекома».

«В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение», - заявили в СКМ.

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Также напоминается, что группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации «Укртелекома» в 2011 г.

«Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации «Укртелекома» и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 г.», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 5 января издание The Financial Times сообщило, что районный суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о покупке им «Укртелекома» в 2013 году.

Согласно сообщению, активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее EPIC Telecom Invest), которая принадлежит бывшему акционеру «Родовид Банка» бизнесмену Денису Горбуненко. Компания продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.

Издание отметило, что под «заморозку» может попасть квартира Ахметова в лондонском комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки в 2011 году была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

В сообщении отмечается, что бизнесмен может подать апелляцию на решение суда до 8 января.

В 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства оператор «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года Фонд госимущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании «ЕСУ» и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании «Укртелеком» и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.