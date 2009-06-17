Европейские фондовые рынки снижаются

Рынки акций Европы снизились в начале торгов в среду, теряя позиции четвертый день подряд, вслед за бумагами горнорудных компаний и акциями Iberdrola и Sainsbury, которые дешевеют на фоне новостей о допэмиссиях, сообщает Reuters.

К 11:23 по киевскому времени общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 опустился на 0,99% до 853,88 пункта.

"Не знаю, куда еще можно вырасти с этих уровней и почему рынки должны укрепляться - на рынке начинается летнее затишье", - отметил директор Seven Investment Management. "Нет ни одного драйвера для роста рынка и множество причин, чтобы он снизился", - добавил он.