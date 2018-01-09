Украина снова хочет одолжить доллары на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины планирует в первом квартале 2018 года провести 12 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.

Читайте такжеУкраинцы через гособлигации одолжили государству 900 миллионов гривень

Как сообщается на сайте Минфина, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам - 10, 16, 23 и 30 января, 6, 13, 20 и 27 февраля, 6, 13, 20 и 27 марта.

На аукционах Минфин будет предлагать инвесторам гривневые облигации сроками обращения 2 и 3 года.

Размещение валютных облигаций сроком обращения 2 года запланировано на аукционах 30 января и 27 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 750,592 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 360,573 миллиарда гривень.