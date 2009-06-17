Основные рынки акций Азии снизились в среду, 17 июня, четвертый день подряд из-за ослабления сырьевого сектора на фоне опасений по поводу того, что мировая экономика будет восстанавливаться не так быстро, как ожидалось, сообщает Reuters.

Японский рынок смотрелся лучше многих других площадок региона, благодаря спросу на бумаги защитных секторов и акции, существенно подешевевшие во время вчерашней распродажи. Основный фондовый индекс Nikkei average вырос на 0,9 %.

В то же время, индекс акций азиатско-тихоокеанского региона MSCI, без учета Японии, снизился на 1,2 %, опускаясь четвертый день подряд.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 0,6 % вслед за акциями банков, однако "голубые фишки" смотрелись лучше рынка.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,5 % вслед за бумагами сырьевых компаний, но отступил от внутридневных минимумов, благодаря росту акций в Китае. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2 % вслед за акциями девелоперов.

По словам управляющего активами Templeton Asset Management Марка МОБИУСА, "коррекции будут, но сейчас не та ситуация, когда покупать нечего". "Принимая во внимание, сколько денег было напечатано во всем мире в рамках антикризисных мер, акции, несомненно, будут расти", - отметил он.

М.МОБИУС также добавил, что видит потенциал роста у российских и восточноевропейских акций.