Эксперт: оптимизм инвесторов на мировых рынках сломлен

Оптимизм инвесторов на мировых биржах был сломлен после того, как участники форума G8, прошедшего накануне в Италии озвучили намерения сократить антикризисные программы по стимулированию экономического роста, что также предполагает уход части капитала и с фондовых рынков.

Такое мнение высказала в УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, недавний рост на мировых фондовых площадках был спровоцирован преимущественно избытком ликвидности, которая выражается в поддержке финансовых рынков правительственными средствами. «Правительства различных стран мира вливали огромные объемы средств в экономику, но эти деньги не направлялись непосредственно в производственную сферу, они появлялись на сырьевых и фондовых рынках, что, по сути, и способствовало их подъему», - отметила аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО считает, что если ранее инвесторы игнорировали любые негативные корпоративные и макроэкономические новости и продолжали покупать акции, то теперь стали более чутко реагировать на прогнозы корпоративных прибылей и макроэкономическую статистику. Кроме того, добавила аналитик, сегодня правительство Китая, на скорейшее восстановление экономики которого делается большая ставка, заявило о том, что основа для экономического восстановления пока недостаточно прочна. Во всяком случае, текущая ситуация на рынках не благоприятствует покупкам, полагает Е.ЕВДОЧЕНКО.

Аналитик сообщила, что сегодняшние торги на украинском рынке акций начались падением котировок фактически по всему спектру наиболее ликвидных бумаг, чему способствует негативная динамика ведущих мировых индексов. По состоянию на 15:15 значение индекса UX снизилось на 2,35% до 1032,76 пункта, индекса ПФТС – на 1,68% до 427,62 пункта, отметила она.