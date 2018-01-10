Суд заморозил все активы Ахметова в Нидерландах

Голландский суд принял решение "заморозить" активы украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся на территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

В частности, суд вынес решение "заморозить" все компании SCM, зарегистрированные в Нидерландах, в частности, "Метинвест" и ДТЭК.

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Как сообщает 112 Украина, соответствующее решение принято судом в Амстердаме 5 января в рамках выполнения решения Кипрского окружного суда, согласно которому были "заморожены" активы владельца группы ЅСМ Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома".

Согласно тексту документа, который есть в распоряжении издания, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

В ответ на просьбу прокомментировать решение суда Амстердама в пресс-службе СКМ заявили "112 Украина", что не имеют информации "о каких-либо новых исках к компаниям Группы СКМ помимо иска на Кипре".

"Насколько мы понимаем, имеющаяся у вас информация касается формального исполнения определения кипрского суда на территории Нидерландов. Наша позиция в отношении самого определения суда на Кипре изложена в заявлении от 5 января", - заявили в пресс-службе.

Также уточнили, что активы группы СКМ продолжают работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

В Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.