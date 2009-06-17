Акции СевГОКа прошли листинг в ПФТС

Акции ОАО "Северный ГОК" прошли процедуру листинга на фондовой бирже ПФТС и 16 июня были включены в котировальный список ПФТС 2 уровня листинга, сообщили УНИАН в пресс-службе фондовой биржи.

По информации пресс-службы, процедуру листинга прошли и были включены в котировальный список второго уровня также акции ОАО "Мостобуд", ОАО "Гемопласт", ОАО "Украинская автомобильная корпорация".

Как отметили в ПФТС, 16 июня к обороту в ПФТС без включения в биржевой реестр были также допущены акции ОАО "Запорожтрансформатор".