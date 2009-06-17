Кабмин планирует использовать 2 млрд. грн. ГИУ для очередников

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд решений, согласно которым 2 млрд. грн. средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) можно будет израсходовать на закупку готового либо недостроенного жилья для очередников, которые имеют льготы на получение жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Во всех областях мы будем через аукционы на понижение (цены – УНИАН) выкупать готовое жилье или жилье с готовностью не менее 70% и это жилье будем передавать тем льготным очередникам, которые имеют сегодня по закону право получать от государства жилье», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что такой шаг станет хорошей поддержкой для строительной отрасли.

«2 млрд. грн. от государства - это достаточно большая сумма для того, чтобы дать толчок восстановлению объемов производства в строительной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что первые аукционы по закупке жилья могут пройти уже через две недели.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что она надеется, что в 2009 году удастся пополнить Государственное ипотечное учреждение на 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.