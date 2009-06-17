ПК "Подолье" внесена в контрольный список рейтинг

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о внесении в Контрольный список рейтингов долгосрочного кредитного рейтинга uaА+ выпуска процентных обеспеченных облигаций (серия А) ЗАО "Продовольственная компания "Подолье" (пгт Крыжополь, Винницкая область) на сумму 100 млн. грн, сообщает пресс-служба агенства.

Согласно сообщению, прогноз рейтинга - негативный.

По информации агентства, уровень кредитного рейтинга uaА+ долгового обязательства ЗАО "ПК "Подолье" обусловлен наличием поручительства ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" по данному облигационному выпуску. Решение о выведении кредитного рейтинга из контрольного списка рейтингов и его возможном изменении будет принято после получения информации о действиях ДП "КК "Рошен" относительно выполнения обязательств по договору поручительства.

В "Кредит-Рейтинге" отметили, что согласно договору поручительства от 3 апреля 2007 года, заключенному между ЗАО "ПК "Подолье" и ДП "КК "Рошен", в случае нарушения обязательств эмитентом кредитор имеет право направить поручителю письменное требование выполнить обязательства, а поручитель обязан выполнить предъявленное ему письменное требование кредитора в полном объеме не позднее пяти банковских дней с момента получения требования и всех надлежащим образом оформленных документов.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде.