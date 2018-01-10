Приватизация близко: "Сумыхимпром" оценили почти в 250 миллионов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценил стартовую стоимость 99,99% акций крупного химического предприятия – "Сумыхимпром" в 248,85 миллиона гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

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Ожидается, что предприятие будет приватизировано в этом году.

"Завершена оценка "Сумыхимпрома". Стоимость пакета акций химического предприятия составляет 248,85 миллиона гривень. На продажу будет выставляться 99,99% акций. Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2017 года предприятие "Сумыхимпром" после восьмимесячного простоя возобновило производство комплексных удобрений, включая гранулированный суперфосфат и фосфорную кислоту.

Справка УНИАН. "Сумыхимпром" обладает энергохимическим комплексом, производящим двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

Фонд госимущества Украины в октябре 2016 года заявил о начале подготовки к приватизации находящегося в состоянии санации "Сумыхимпрома", 99,99% акций которого принадлежит государству.