Суд Лондона обязал компанию Ахметова доплатить $760 миллионов за "Укртелеком" - ЗМІ

Суд Лондона 26 июня этого года обязал СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова доплатить $760 млн за «Укртелеком» и отклонил встречные претензии компании о расторжении договора о покупке телеком-оператора.

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Это следует из материалов, которые имеются в распоряжении Liga.net.

Как сообщили в пресс-службе СКМ, корпорация подала апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться она будет в этом году.

Как сообщал УНИАН, 9 январе агентство Reuters сообщило, что суд Нидерландов предварительным приказом постановил заморозить активы бизнес-группы СКМ, которые зарегистрированы в Нидерландах, в связи с судебным процессом по делу о продаже "Укртелекома" на 820 млн долл.

Под «заморозку» попали крупнейшая горно-металлургическая группа «Метинвест» и энергохолдинг ДТЭК.

5 января издание The Financial Times сообщило, что районный суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о покупке им «Укртелекома» в 2013 году.

Согласно сообщению, активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее EPIC Telecom Invest), которая принадлежит бывшему акционеру «Родовид Банка» бизнесмену Денису Горбуненко. Компания продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.

Компания «СКМ» заявила, что оспорит решение кипрского суда о замораживании активов украинского бизнесмена Рината Ахметова.