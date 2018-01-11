Гройсман назвал сроки принятия Радой нового закона о приватизации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой во втором чтении нового законопроекта о приватизации на следующей неделе. Об этом глава правительства заявил на встрече с экспертной средой по поводу итогов 2017 года и планов правительства на 2018 год.

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"Сейчас мы готовы к новому шагу - принятию закона о приватизации. Я думаю, что мы хорошо поработали с комитетом (парламента - УНИАН) и вышли на сбалансированное решение. Я очень рассчитываю, что мы сможем принять необходимые решения уже в январе, возможно - на следующей неделе, мы рассчитываем на это", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066).

Одобренный в первом чтении законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro.

Главный экономический советник премьер-министра Украины, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош заявил о поступлении около 700 "опасных" правок к принятому Верховной Радой в первом чтении новому законопроекту о приватизации, которые могут "уничтожить" его суть.

Согласно закону о госбюджете на 2018 год, Кабинет министров должен утвердить перечень объектов приватизации до средины января.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.