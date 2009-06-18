Индекс ММВБ упал ниже 1000 пунктов

Индекс ММВБ в четверг пробил вниз психологическую отметку 1000 пунктов, обновив полуторамесячный минимум, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

На 14.24 мск индекс упал на 3,81% - до 999,81 пункта. Подняться и закрепиться выше уровня 1000 пунктов индексу удалось 8 мая текущего года.

Индекс РТС к этому времени также приблизился к 1000 пунктам. На 14.28 мск индекс сократился на 3,30% - до уровня 1004,19 пункта. Преодолеть уровень 1000 пунктов индексу РТС удалось 19 мая текущего года.

На открытии российского рынка акций в четверг индексы взяли временную "передышку" после снижения среды (рынок потерял 4-5,4%), продемонстрировав восходящее движение вслед за растущими ценами на нефть (вновь поднялись выше отметки 70 долларов за баррель).

Однако уже в течение первого часа торгов подъем российских индексов прекратился. В течение дня рынок наращивает темпы падения.