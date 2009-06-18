Рейтинг выпуска облигаций «СЕБ Банка» повышен

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска процентных облигаций (серия А) ОАО «СЕБ Банк» (г. Киев) на сумму 100 млн. грн. сроком обращения до 21 января 2013 года с уровня uaА до уровня uaАА-, прогноз рейтинга – "стабильный".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ОАО «СЕБ Банк» за 2007-2008 гг. и І квартал 2009 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Справка УНИАН. ОАО «СЕБ Банк» (ранее банк «АЖИО») (г. Киев) создано в 1991 году.

За первый квартал 2009 года банк получил убыток 34,463 млн. грн., чистая прибыль по итогам 2008 года составила 2,876 млн. грн.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7793% акций ОАО «СЕБ Банк».