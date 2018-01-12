Стоимость Facebook упала почти на 3 миллиарда после объявления об изменении ленты новостей

Объявление о предстоящем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, на такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook.

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Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до 74,4 млрд долл. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.

Как объявил в четверг Цукерберг, лента социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и родственников, а сообщения компаний и СМИ - реже. Основатель компании рассчитывал, что нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу его предприятию.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.