Эксперт: "голубые фишки" несут на себе основные риски падения рынка

"Голубые фишки", в основном те, которые занимают большую долю в индексах, продолжают нести на себе основные риски дальнейшего падения украинского рынка акций.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, в четверг, 18 июня, падение на украинском рынке продолжилось, несмотря на нейтральный внешний фон. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, отметил брокер.

Он сообщил, что «сегодня на открытии была попытка «быков» поднять рынок, однако она была быстро подавлена». По информации А.РЕПИНА, волна продаж сначала увела рынок к уровню закрытия предыдущего дня, после чего снижение было продолжено.

Наиболее активно торговались сегодня на ПФТС и Украинской бирже по-прежнему акции металлургических компаний и банков, отметил брокер. При этом он добавил, что существенное снижение было зафиксировано по акциям Авдеевского коксохимического завода (-13,58% на ПФТС).

По словам брокера, «в течение дня мы видели тестирование уровня 1000 пунктов по индексу Украинской биржи, однако закрытие прошло выше этой отметки». По результатам торгов индекс Украинской биржи снизился на 1,63%, индекс ПФТС – на 2,34%, отметил А.РЕПИН.