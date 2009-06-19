Фондовые индексы Dow и S&P выросли

09:18, 19 июня 2009
Фондовый рынок
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На фоне статистики

Американские фондовые индексы Dow и S&P 500 выросли в четверг, восстанавливаясь после трех дней снижения, благодаря данным о рынке труда и региональной производственной активности, поддержавшим надежду на стабилизацию экономики, сообщает Рейтер..

Вчерашняя статистика показала, что число людей, продолжающих получать пособие по безработице в США, сократилось за неделю впервые с января, а спад производственной активности в Среднеатлантическом регионе в июне оказался далеко не столь сильным, как ожидали аналитики.

"Эти данные подкрепляют мнение тех, кто ждет "дна" в экономике в этом квартале", - говорит Джим Эвод, управляющий директор Zephyr Management.

Фондовый индекс Dow Jones industrial average вырос к концу торгов на 0,69 процента до 8.555,60 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,84 процента до 918,37 пункта. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,02 процента вслед за бумагами ряда технологических компаний до 1.807,72 пункта.

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