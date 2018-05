Индекс Nikkei повысился на 0,9%

По итогам торгов 19 июня индекс Nikkei повысился на 82,54 пункта (+0,9%) - до 9786,26 пункта, сообщает РБК.

Заметно по итогам дня подорожали акции компаний финансового сектора, после того как аналитики из Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали покупать акции японских банков в связи с их недооцененностью. В частности, на 4,1% к закрытию повысились ценные бумаги крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., после того как Goldman Sachs повысил по ним рекомендации до "покупать". Кроме того, на 3,7 и 4,1% соответственно по итогам сессии подорожали акции Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui.

В связи с ростом курса доллара по отношению к иене по итогам торгов подорожали акции компаний-экспортеров. Так, на 1,6 и 2% соответственно поднялись в цене бумаги крупнейшего в Японии производителя потребительской электроники Panasonic Corp. и его менее крупного конкурента Sony Corp. На 4,2% выросли в цене акции производителя фото- и видеотехники Canon Inc.