Приватизация-2018: Николаевскую ТЭЦ оценили в 57 миллионов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценил стартовую стоимость 99,9% акций Николаевской теплоэлектроцентрали в 57 миллионов гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

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"Определена стоимость акций "Николаевская ТЭЦ". Она составила 57,016 миллионов гривень за 99,912% акций. Продажа "Николаевская ТЭЦ" состоится на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона", - написал Трубаров.

Согласно сообщению, ТЭЦ будет выставлена на продажу после утверждения Кабинетом министров условий приватизации энергообъекта.

Как сообщал УНИАН, согласно плану-графику выставления объектов на продажу в 2018 году, приватизация 99,9% акций "Николаевской ТЭЦ" запланирована на апрель.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Николаевская ТЭЦ является источником энергии для города Николаева. Установленная электрическая мощность 40 МВт. Основным видом топлива является природный газ.