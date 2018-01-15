Минэкономразвития Раду принять новый закон о приватизации

Министерство экономического развития и торговли Украины призвало Верховную Раду принять на этой неделе во втором чтении новый законопроект о приватизации, который позволит начать масштабную продажу нестратегических государственных активов. Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на слова министра Степана Кубива на Согласительном совете в парламенте.

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"Просим парламент поддержать законопроект о приватизации. Новый проект закона о приватизации №7066 - это привлечение в Украину инвестиций и современных технологий. Это системное и необходимое решение для оздоровления украинской экономики", - сказал Кубив.

Также министр призвал парламент в четверг, 18 января, поддержать законопроекты об электронных коммуникациях и радиочастотном ресурсе для скорейшего внедрения в стране связи четвертого поколения 4G, а также законопроекты о содействии привлечению иностранных инвестиций, о рынке капитала и регулируемых рынках и о технических регламентах и оценке соответствия.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066).

Одобренный в первом чтении законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro.

Главный экономический советник премьер-министра Украины, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош заявил о поступлении около 700 "опасных" правок к принятому Верховной Радой в первом чтении новому законопроекту о приватизации, которые могут "уничтожить" его суть.

Согласно закону о госбюджете на 2018 год, Кабинет министров должен утвердить перечень объектов приватизации до середины января.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.