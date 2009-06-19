Азиатские фондовые рынки выросли

Рынки акций Азии, снижавшиеся в течение последних четырех дней, в пятницу выросли на фоне хорошей статистики из США, сообщает Reuters.

Опубликованные вчера данные показали, что в июне спад производственной активности в Среднеатлантическом регионе США замедлился, а индекс ожиданий производителей вырос до максимального уровня с сентября 2003 года.

Эти данные обрадовали инвесторов, надеющихся на выход мировой экономики из кризиса, однако аналитики считают, что восстановление не будет быстрым.

К 13.23 по киевскому времени индекс акций Азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии MSCI вырос на 0,9%, но за неделю снизился почти на 5%, что стало самым резким падением с конца февраля.

Японский фондовый индекс Nikkei average сегодня поднялся на 0,9%, однако вся неделя стала для него худшей за три месяца, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после продолжительного ралли, начав сомневаться в скором восстановлении экономики. За неделю индекс опустился на 3,5%.

Южнокорейский индекс KOSPI подрос вслед за Уолл-стрит на 0,6%, а гонконгский Hang Seng – на 0,8%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,9% до максимального почти за 11 месяцев уровня закрытия, при этом бумаги брокерских компаний подорожали на фоне ожиданий роста их бизнеса после возобновления IPO в стране.