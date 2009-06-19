Автоальянс-инвест: рынок акций воспрянул духом

Четыре торговые сессии украинские фондовые индексы ежедневно падали и лишь в пятницу украинский рынок акций воспрянул духом.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Дмитрий ТАРАНЕНКО.

По его словам, таким образом украинский рынок отреагировал на американские благоприятные данные по макроэкономической статистике, обнародованные еще в четверг. В частности, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 13 июня, оказалось ниже прогноза. Кроме того, данные исследовательской организации Conference Board превзошли ожидания экспертов (индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам мая 2009 г. вырос на 1,2%, вместо 1%), а опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии индекс производственной активности увеличился в июне до "минус" 2,2 пункта, тогда как аналитики ожидали увеличения до "минус" 17 пунктов. "Т.е. темпы сокращения активности были минимальными за девять месяцев», - отметил Д.ТАРАНЕНКО.

По его словам, оптимизма инвесторам придал прогноз Всемирного банка о повышении прогноза роста экономики Китая в этом году до 7,2% с прежних 6,5%, что, в частности, обусловлено мерами по государственной поддержке экономики.

Как сообщает сайт фондовой биржи ПФТС, сегодня по состоянию на 15:47 индекс ПФТС вырос на 0,33 % - до 418,63 пунктов.