В ПФТС размещено облигаций ГИУ на 0,5 млрд. грн.

Сегодня, 19 июня, в торговой системе PFTS NEXT был проведен аукцион по размещению облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), в ходе которого было реализовано облигаций ГИУ на общую сумму 502 млн. 486 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

В ходе аукциона были заключены сделки с облигациями ГИУ третьего выпуска (серии Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1), четвертого выпуска (серии J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1) и пятого выпуска (серии T1, U1, V1, W1, X1). Облигации Государственного ипотечного учреждения третьего и четвертого выпусков размещены в полном объеме, пятого – частично, в т.ч. по вышеупомянутым сериям – в полном объеме.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.