Минфин выплатил купонный доход по евробондам-2006
19:59, 19 июня 2009Фондовый рынок
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На 560 млн. японских иен
Министерство финансов Украины 17 июня т.г. выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа 2006 года на сумму 560 млн. 62 тыс. 620 японских иен.
Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.
Согласно сообщению, в декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного долга на сумму 35,1 млрд. японских иен. Срок оборота составляет 4 года с погашением 19 декабря 2010 года. Заем осуществлялся по ставке 3,2% годовых, дисконт при размещении – 1,2% от номинальной суммы выпуска.
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