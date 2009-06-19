Минфин выплатил купонный доход по евробондам-2006

Министерство финансов Украины 17 июня т.г. выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа 2006 года на сумму 560 млн. 62 тыс. 620 японских иен.

Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, в декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного долга на сумму 35,1 млрд. японских иен. Срок оборота составляет 4 года с погашением 19 декабря 2010 года. Заем осуществлялся по ставке 3,2% годовых, дисконт при размещении – 1,2% от номинальной суммы выпуска.