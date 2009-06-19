Astrum: фондовый рынок закончил пятницу на позитивной ноте

Украинский фондовый рынок в пятницу закончил день на позитивной ноте, следуя за положительной динамикой европейских бирж.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что индекс Украинской Биржи (УБ) закончил сегодняшнюю торговую торговую сессию подъемом на 1,7% до 1025 пунктов при объеме торгов 8 млн. грн. В то же время, добавил эксперт, индекс ПФТС остался без изменений на отметке 417 пунктов.

По словам К.ЛИТВИНА, каждый из эмитентов, формирующих индекс УБ, вырос в цене, за исключением Алчевского меткомбината, который остался на уровне 0,111 грн. за акцию. Эксперт сообщил, что всего состоялось 339 сделок, из которых 126 - по «Укрсоцбанку». Шесть эмитентов торговались активно, с более чем 20 сделками по каждому, отметил К.ЛИТВИН. Он сообщил, что «Укрсоцбанк» стал лидером роста, набрав 5,4% - до 0,274 грн. за акцию.