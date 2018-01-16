Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 1,6 миллиарда гривень
На предыдущем аукционе 10 января Минфин получил от продажи ОВГЗ почти 1 млрд грн.
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,596 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых соответственно.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на плановом ОВГЗ-аукционе 10 января привлекло в госбюджет 986 млн грн.
По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 48% их общего объема.