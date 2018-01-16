Фонд госимущества начал подготовку к приватизации 20 крупных предприятий (список)

Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продажи 20 крупных предприятий, среди которых: 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% акций «Сумыхимпрома», 68% акций «Запорожского алюминиевого комбината», а также пяти облэнерго, сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

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«В общем, 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100%. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший - разработка условий конкурсов и утверждение их правительством», - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство планировало инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта» до конца сентября 2017 года. Правительство Украины, тем не менее, отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации.