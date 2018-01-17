Крупнейший банк Японии запустит собственную биржу криптовалют

Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейший банк Японии и четвертый банк в мире, планирует запустить собственную биржу криптовалют, сообщает Bitcoin.com.

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Отмечается, что MUFG уже известил Агентство финансовых услуг о своем решении.

Ранее сообщалось, что MUFG также занимается разработкой собственной криптовалюти - MUFG Coin.

Возможно, банк намерен запустить биржу вместе с криптовалютою, что позволит контролировать волатильность курса.

Планируется поддерживать курс MUFG Coin около 1 иены; это позволит банку обойти ограничения регуляторов и выпустить криптовалюту на национальном уровне.

Напомним, японская биржа Tokyo Financial Exchange запустила фьючерсы на біткоїни сразу после США.