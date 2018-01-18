Telegram намерен выручить $1,2 миллиарда в ходе ICO - СМИ

Компания Telegram, которая оперирует одноименным мессенджером, собралась выручить в ходе первичного размещения токенов (ICO) порядка $1,2 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с инвестиционным предложением Telegram, передает РБК.

Создатели мессенджера намерены провести ICO в два этапа. Первый в феврале будет закрытым, второй в марте - публичным, а в ходе каждого из них компания рассчитывает привлечь по $600 млн.

В случае успеха ICO Telegram станет крупнейшим в мире. Для сравнения: нынешний рекорд принадлежит Filecoin, которой удалось привлечь $257 млн.

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Как отмечает Bloomberg, особенность ICO Telegram заключается в том, что если в прошлом году компании размещали токены на фоне роста стоимости криптовалют, то сейчас их курс падает на фоне опасений дальнейшего ужесточения регулирования со стороны государства.

Токены, которые выпускает Telegram, называются Grams. Компания рассчитывает, что их удастся разместить на бирже в 2019 году.

Как рассказал Bloomberg глава фонда BitBull Capital Джо Ди Паскуале, который вкладывается в криптовалютные проекты с 2013 года, проект Telegram является слишком рискованным, чтобы принять в нем участие. "Думаю, что в конечном счете им удастся привлечь сотни миллионов. $1,2 млрд - слишком уж большая сумма, и сейчас невозможно сказать, удастся ли пробить ее", - отметил Ди Паскуале.

Ранее стало известно, что создатели мессенджермессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюты, которая будет называться Gram. Новая платформа, которая будет называться Open Network Telegram, прежде всего, позволит осуществлять платежи внутри Telegram.

Запуск платформы будет осуществлено за счет проведения первичного размещения токенов (ICO), которое может стать одним из крупнейших в мире.