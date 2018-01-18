"Проблема в самой системе": Гройсман о провале приватизации в прошлом году

Премьер-министр Украины Владимир Гройман заявляет, что у нас семь законов, которые регламентируют приватизацию, но фактически они не создают никаких прозрачных условий для продажи.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в интервью "Новое время".

"Я считаю, что проблема в самой системе. Сейчас важно принять новый закон, четко определить процедуры и возможности гарантий инвесторам. Кроме того, нужно исключить из списка объекты, которые не подлежат приватизации… У нас 3,5 тыс. госпредприятий", - добавил Гройсман.

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Премьер также утверждает, что никогда не пойдет на контролируемую приватизацию.

"Я считаю, что в 2018-м, после голосования закона о приватизации, у нас будут развязаны руки для проведения конкурентной, прозрачной приватизации", - заявил он.

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