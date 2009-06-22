Фондовый рынок РФ упал на открытии торгов

Российский рынок акций в понедельник открылся падением, в первые минуты торгов оба индекса ушли ниже психологической отметки 1000 пунктов, свидетельствуют данные бирж. На 10.37 мск индекс ММВБ упал на 2,1% - до 995,90 пункта. Индекс РТС снизился к этому времени на 1,65% - до 994,69 пункта.

Аналитики связывают падение рынка со снижением нефтяных котировок. По мнению ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Ильи Федотова, маловероятно, что падение рынка можно увязать с покушением на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. "Когда были более серьезные события - Беслан и "Норд-Ост", то и тогда рынки падали лишь на 2%", - сказал он РИА Новости. По его мнению, когда у рынка нет предпосылок для роста, то падение не может быть обусловлено таким фактором, как покушение на политика. "А так нефть оказала более серьезное влияние на рынок", - считает эксперт.

С такой точкой зрения согласился и аналитик финансовой корпорации "Открытие" Нельды Союнов. По его мнению, падение цен на нефть предопределило негативное открытие рынка. "И политических причин здесь нет", - сказал он.