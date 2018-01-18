"Укрзализниця" хочет одолжить на внутреннем рынке два миллиарда гривень

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" в 2018 году планирует привлечь заимствования на сумму 18,7 миллиарда гривень, в том числе выпустить внутренние облигации на 2 миллиарда гривень. Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2018 год.

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Согласно документу, по состоянию на начало года остаток по финансовым обязательствам компании составил 39,1 миллиарда гривень (по курсу 29,2 гривни/доллар), на конец 2018 года ожидается остаток в размере 44,2 миллиарда гривень (по курсу 30,1 гривни/доллар)

Погашение заимствований в 2018 году предусматривается в размере 14,4 миллиарда гривень.

В документе отмечается, что кредитная политика общества на 2018 год предусматривает продолжение успешного сотрудничества с международными финансовыми организациями в рамках обновления основных фондов и улучшения инфраструктуры на условиях льготного финансирования, обеспечение надлежащего уровня управления ликвидностью общества, дальнейшее плодотворное сотрудничество с украинскими государственными банками как по текущему обслуживанию, так и по вопросам реализации стратегии реструктуризации кредитного портфеля общества, в том числе через механизм создания консорциума государственных банков.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2017 года выплатила почти 17,5 миллиарда гривень налогов и сборов в бюджеты всех уровней, что на 14,3%, или на 2,5 миллиарда гривень, больше по сравнению с 2016 годом.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.