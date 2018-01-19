Украина перешла на мировые стандарты в сфере приватизации – нардеп

Украина перешла на мировые стандарты в сфере приватизации, что открывает ряд возможностей для роста экономики и привлечения инвестиций.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, комментируя принятый накануне парламентом законопроект "О приватизации государственного имущества". Он отметил, что данный закон соответствует всем международным нормам и получил поддержку МВФ, ЕБРР и других международных партнеров.

"Этот закон - хороший сигнал для всех инвесторов, которые смогут прийти и купить государственные предприятия, которые на сегодняшний день остаются кормушкой для коррупционеров", - сказал Иванчук.

"Мы хотим поставить точку в том, чтобы лишить возможности чиновников влиять на процесс отбора инвесторов для покупки предприятий. Поскольку было много ручных механизмов, которые давали возможность злоупотреблять этим правом", - добавил он.

"Нам 27 лет рассказывают, что не время продавать государственную собственность. Рассказывают про курицу, которая несет золотые яйца. Но когда смотришь на финансовые результаты, то не находишь там золотых яиц ни в плане уплаты налогов, ни в плане выхода на международные рынки, ни в увеличении заработной платы для работников", - подчеркнул Иванчук.

По его словам, правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана взят курс для обеспечения прозрачной приватизации, и парламент сделал шаг для перехода на другой уровень.

"Введением механизма прозрачной приватизации мы дали ответ, что готовы обеспечить цивилизованные правила приватизации государственного имущества. После подписания законопроекта это будет другая страна", - подчеркнул он.

"Законом вводятся прозрачные аукционы, аукционы на понижение, нет дискриминационных норм. В законопроекте четко прописано, что представители страны-агрессора не смогут принять участие в приватизационных аукционах", - резюмировал Иванчук.