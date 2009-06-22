«Альтана Капитал» планирует привлечь капитал из Гонконга

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» подписала соглашение с гонконгской компанией «First Union Ltd.» (финансы, металлургия, управление проектами в сфере коммерческой недвижимости) о совместной работе по привлечению долгового капитала из азиатского региона в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Альтана Капитал".

Согласно сообщению, в результате проведенных переговоров были определены наиболее приоритетные сферы для организации финансирования: инфраструктурные и производственные проекты, добыча полезных ископаемых, а также проекты, связанные с сельским хозяйством.

По словам генерального директора компании Анатолия АМЕЛИНА, механизм организации финансирования будет предполагать анализ и оценку перспектив развития инвестпроектов как со стороны украинской инвесткомпании, так и со стороны азиатских соинвесторов. Согласно условиям достигнутых договоренностей, минимальная сумма финансирования одного проекта должна составлять не менее 50 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании «Альтана Капитал» являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, а также управление проектами в реальном секторе. Суммарный объем операций компании с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 году – 3,38 млрд. долларов.