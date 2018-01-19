Сделка на $9 миллиардов: Softbank стал крупнейшим акционером Uber

Японская телекоммуникационная Softbank Group стала крупнейшим акционером сервиса заказа такси Uber Technologies Inc. после покупки бумаг Uber на сумму 9,3 миллиарда долларов консорциумом инвесторов, сообщает агентство Reuters.

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Консорциум инвесторов, в который помимо Softbank также входят инвестиционная группа Dragoneer и Sequoia Capital, приобрел 17,5% акций Uber. Доля японской компании составляет примерно 15%.

Softbank выражала интерес в покупке доли в Uber еще в августе.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.

Сервис для заказа такси Uber работает более чем в 75 странах и 500 городах по всему миру.