Сделка на $9 миллиардов: Softbank стал крупнейшим акционером Uber
Консорциум инвесторов, в который помимо Softbank также входят инвестиционная группа Dragoneer и Sequoia Capital, приобрел 17,5% акций Uber.
Японская телекоммуникационная Softbank Group стала крупнейшим акционером сервиса заказа такси Uber Technologies Inc. после покупки бумаг Uber на сумму 9,3 миллиарда долларов консорциумом инвесторов, сообщает агентство Reuters.
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Консорциум инвесторов, в который помимо Softbank также входят инвестиционная группа Dragoneer и Sequoia Capital, приобрел 17,5% акций Uber. Доля японской компании составляет примерно 15%.
Softbank выражала интерес в покупке доли в Uber еще в августе.
Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.
Сервис для заказа такси Uber работает более чем в 75 странах и 500 городах по всему миру.