На российском рынке значительное падение

На российском фондовом рынке зафиксировано значительное снижение.

Так, российский индекс ММВБ по состоянию на 14:35 по киевскому времени опустился до отметки 977,85 пункта, упав на 3,88%. Об этом сообщает официальный сайт биржи ММВБ.

Согласно сообщению, индекс РТС снизился также на 3,88% – до 972,17 пункта.

На ММВБ снижаются котировки "Газпрома" (-3,29%), ВТБ (-6,37%) и "ЛУКОЙЛА" (-4,35%).