На российском рынке значительное падение
16:16, 22 июня 2009Фондовый рынок
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Снижаются котировки "Газпрома"
На российском фондовом рынке зафиксировано значительное снижение.
Так, российский индекс ММВБ по состоянию на 14:35 по киевскому времени опустился до отметки 977,85 пункта, упав на 3,88%. Об этом сообщает официальный сайт биржи ММВБ.
Согласно сообщению, индекс РТС снизился также на 3,88% – до 972,17 пункта.
На ММВБ снижаются котировки "Газпрома" (-3,29%), ВТБ (-6,37%) и "ЛУКОЙЛА" (-4,35%).
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