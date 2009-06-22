«ВС Энерджи» не собирается покупать акции «Киевоблэнерго»

ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» опровергает информацию о том, что группа VS Energy ведет переговоры о приобретении у AES (США) контрольного пакета энергоснабжающей компании ЗАО "AES-Киевоблэнерго".

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь компании Ирина ФИЯЛКО.

«Я опровергаю эту информацию. Переговоры о покупке контрольного пакета «Киевоблэнерго» нашей компанией не ведутся», - сказала она.

Как сообщил УНИАН высокопоставленный чиновник в НАК «Энергетическая компания Украины», в настоящее время группа VS Energy ведет переговоры о приобретении у AES контрольного пакета энергоснабжающей компании ЗАО "AES-Киевоблэнерго".

«Именно поэтому участие в таких важных для компании возможных торгах по покупке госпакета «Одессаоблэнерго» в настоящий момент не выгодно, поскольку им нужен ресурс для закрытия сделки по «Киевоблэнерго», - сказал собеседник агентства.

Комментируя вопрос о причинах задержки передачи госпакета акций «Одессаоблэнерго» от НАК «ЭКУ» Фонду государственного имущества (ФГИУ) для последующего выставления на аукционные биржевые торги, собеседник агентства отметил, что в НАК «ЭКУ» опасаются, что в случае передачи пакетов в управление ФГИУ может произойти утверждение результатов допэмиссии, проведенной в 2007 году, что в итоге приведет к значительному сокращению госдоли в «Одессаоблэнерго».

«В случае утверждения допэсмиссии этот пакет не будет никому интересен», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал 19 мая выставить на аукционные торги 25,01% ОАО «Одессаоблэнерго».

ФГИУ приостановил торги по продаже госпакета акций «Одессаоблэнерго» в связи с отсутствием этих акций в распоряжении фонда. Об этом сообщил начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

«На сегодня акции по пяти облэнерго переданы Фонду, а акции «Одессаоблэнерго» еще не переведены», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

В 2007 году группа VS Energy провело собрание акционеров ОАО «Одессаоблэнерго», на котором утвердила увеличение уставного капитала в 2,9 раза – до 608,5 млн. простых акций. Однако эмиссия так и не была утверждена в связи с позицией государства, которое, владея 25,01% акций компании, выступает против утверждения этой допэмиссии.

НАК «Энергетическая компания Украины» сегодня принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", дочерняя компания VS Energy International B.V. (Голландия), контролирует 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.

ЗАО "AES-Киевоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Владельцем 89,12% акций "AES-Киевоблэнерго" является AES Washington Holdings B.V. (Нидерланды), дочерняя компания AES Corp. (США).