НБУ начал предоставлять статистику об операциях по ОВГЗ

Национальный банк Украины начал предоставлять статистику об объемах операций по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке.

По данным НБУ, 17 июня 2009 года на биржевых торгах состоялась 1 сделка, объем которой составил 7100 ОВГЗ по 970,54 грн. за одну облигацию. Средневзвешенная доходность бумаг составила 22,84%.

На внебиржевом рынке было заключено 28 соглашений общим объемом 107242 ОВГЗ. Средневзвешенная цена за одну облигацию составила 945,17 грн., средневзвешенная доходность – 18,57%.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на 15 июня 2009 года в обороте находились ОВГЗ на общую сумму почти 39,63 млрд. грн., из которых в портфеле Нацбанка – на 23,885 млрд. грн.