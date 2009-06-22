Astrum: украинские биржи значительно откорректировались

На украинских фондовых биржах сегодня наблюдалась значительная корректировка, вызванная падением цен на активы во всем мире.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

По его словам, индексы FTSE 100, DAX, CAC 40, DJ Stoxx 600, РТС, а также спотовые цены на золото и нефть в понедельник снизились более чем на 2%. В результате индекс УБ упал на 4,7% до 977 пунктов, в то время как индекс ПФТС снизился меньше - на 2,11% до 408 пунктов, отметил стратег.

К.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодняшнее падение является частью более масштабной коррекции, которая началась в начале июня, когда индекс УБ рухнул с отметки более чем 1150 пунктов до сегодняшнего уровня ниже 1000. Торги на Украинской бирже в понедельник проходили с умеренной активностью, объем составил 6,3 млн. грн., сообщил стратег. По его информации, все эмитенты, формирующие индекс УБ, за день снизились.