Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 22 июня, продемонстрировали спад в пределах 2,35-3,35% на фоне снижения нефтяных цен, после чего упали котировки акций ряда компаний энергетического сектора, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Bloomberg.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,35%, достигнув 8339,01 пункта.

S&P 500 в понедельник понизился на 3,06%, достигнув 893,04 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 3,35% - до 1766,19 пункта.