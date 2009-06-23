Европейские фондовые торги закрылись снижением индексов

Фондовые торги в Европе закрылись в понедельник снижением индексов, на фоне заявления Всемирного Банка о том, что глобальный экономический кризис окажется более глубоким, чем прогнозировалось в марте, сообщает k2kapital.

Акции Shell упали в цене на 4,5%, после снижения стоимости нефти до $66,7 за баррель. Бумаги крупнейшей в Норвегии нефтяной компании StatoilHydro подешевели на 6,9%, акции Total SA – на 3,2%.

Цены на бумаги Renault снизились на 7,2%. Долгосрочный кредитный рейтинг второго по величине автопроизводителя во Франции был понижен Standard & Poor’s с ВВВ до ВВ.

Котировки акций Cie. de Saint-Gobain SA обрушились на 5,8%, после снижения Collins Stewart рекомендаций по бумагам крупнейшего в Европе производителя стройматериалов.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 2,63% - до 838,93 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 2,57% - до 4234,05 пункта, немецкий DAX - на 3,02% - до 4693,40 пункта, французский CAC 40 - на 3,04% - до 3123,25 пункта.