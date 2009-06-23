Российские фондовые индексы упали

Российские фондовые торги завершились в понедельник падением индексов. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 7,8% - до 937,98 пункта, а индекс РТС - на 4,98% - до 961,04 пункта, сообщает k2kapital..

На ММВБ среди лидеров снижения оказались акции "Сбербанка"(-12,9%), "Ростелекома" (-12,5%), "Роснефти" (-8,5%). Выше рынка сегодня торговались бумаги "МГТС" (+7,1%) и "ГУМ" (+1,7%).

Аналитик компании NetTrader Богдан Зварич отметил, что "с самого утра торги проходили в негативной динамике. Индексы достаточно быстро ушли ниже минимумов прошлой недели, после чего снижение продолжилось. Внешний фон не принес на рынок позитивных настроений, нефть ушла ниже $69 за баррель и явно направляется к уровню $66 за баррель, на этом фоне нефтяные бумаги продолжают падать. Американский индекс S&P 500 тоже начал снижение, и возможен его уход под уровень 900 пунктов, что не добавляет позитивных настроений игрокам. Медведи продолжают верховодить на рынке и, возможно, подобную динамику мы увидим и завра с утра".

По мнению аналитиков компании "Атон", "на прошлой неделе российский рынок падал независимо от мировых фондовых и сырьевых площадок. Обвал российского рынка на этой неделе подкрепляется падением западных площадок и цен на нефть. Котировки черного золота сегодня обвалились на 4%. При этом падали цены не только на контракты WTI с поставкой в июле (у которых сегодня последний день торгов), но и августовские контракты. Коррекция, начавшаяся на прошлой неделе, довольно быстро переросла в панику. Однако есть шанс, что российский рынок в определенной степени будет повторять динамику прошлой неделе: за днем обвала будет следовать небольшой отскок. Таким образом, завтра падение рынка может и приостановиться (в прошлый понедельник также ознаменовался сильным падением, но уже во вторник рынок немного отскочил наверх)".