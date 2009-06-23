Nikkei снизился

Торговая сессия в Японии завершилась падением индекса Nikkei 2,8% до 9549,61 пунктов, сообщает k2kapital..

Негативное влияние на ход торговой сессия в Японии оказал прогноз Всемирного банка, согласно которому мировая рецессии окажется гораздо серьезнее, чем это предполагалось ранее.

В частности, согласно прогнозам в текущем году спад составит 2,9%, что гораздо выше падения на 1,7%, прогнозировавшегося ранее. На этом фоне просходить снижение стоимости нефти, которое приводит к падению котировок торговых и нефтяных компаний. Так, акции Mitsubishi Corp. потеряли в цене 5,3%.

Также не слишком благополучно торговая сессия сложилась для брокерской компании Nomura Holdings Inc., бумаги которой подешевели на 5,4% вслед за снижениемкотировок финансовых компаний США.