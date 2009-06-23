Фондовый рынок Польши бьет рекорды падения

Основной индекс Варшавского фондового рынка WIG20 после более четырех месяцев роста в понедельник, 22 июня, рекордно упал - на 6%, что стало самым мощным спадом среди фондовых рынков Европейского союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, аналитики объясняют спад рынка желанием зафиксировать прибыль, стимулом чему стали ухудшенный ВБ прогноз развития мировой экономики, удешевление нефти, а также планируемые правительством Польши изменения бюджета страны на 2009 год.

Вчера индекс Лондонской биржи FTSE потерял 2,2%, немецкий DAX - 2,7%, французский CAC40 – 3%.

Среди стран Восточной Европы капитализация фондового рынка Венгрии сократилась на 3%, Чехии - на 3,5%.

Польский фондовый рынок по уровню спада опередил также российский, капитализация которого вчера сократилась на 5%.

В понедельник подешевели акции 75% польских фирм, торгующихся на Варшавской фондовой площадке.

В тоже время, некоторые эксперты отмечают, что вчерашний спад сопровождался низкими оборотами, которые составили около 360 млн. долларов (по курсу 3,2 злотых за доллар), что может свидетельствовать о временном характере.

Большинство аналитиков, опрошенные бизнес-ТВ каналом TVNCNBCbusiness, не исключают дальнейшего, но незначительного удешевления польских акций, отмечая, что с июля до конца лета, скорее всего, будет наблюдаться «боковой тренд».

Справка УНИАН. Фондовый рынок Польши, которая, по данным МВФ, в прошлом году заняла 18 место в мире по уровню ВВП (525 млрд долларов), стабильно рос последние несколько нет вместе с ростом национальной экономики.

Главный индекс Варшавской биржи рухнул в мае 2008 года из-за мирового финансового кризиса и до февраля 2009 года упал до 1400 пунктов с рекордных 3800 пунктов.

С февраля к середине июня WIG20 вырос на 50%.

На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 375 компаний, капитализация которых на 22 июня составляла около 170 млрд долларов.